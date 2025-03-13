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13 мар 2025

Компания Toyota анонсировала новый электрический пикап и электрическую версию Land Cruiser

Компания Toyota анонсировала новый электрический пикап и электрическую версию Land Cruiser
Автор фото: фирма-производитель

О новинках стало известно в ходе презентации в Брюсселе, где Toyota также представила обновленный bZ4X, C-HR+ и Urban Cruiser. На финальном слайде презентации был показан силуэт электропикапа, который, по мнению экспертов, может стать электрической версией Tacoma или Hilux. Его выход запланирован на 2026 год

Среди концептов Toyota наиболее похожим по силуету на новинку является Toyota EPU Concept, представленный в 2023 году. Эта модель выделялась необычным дизайном и раздвижной грузовой платформой, которая позволяла увеличивать длину грузового отсека с 137 см до 244 см. Если серийная версия электропикапа сохранит эти особенности, он может стать конкурентом Rivian R1T и Tesla Cybertruck.

Помимо пикапа, на презентации был замечен ещё один автомобиль, предположительно электрическая версия Land Cruiser под названием Se. Toyota уже демонстрировала концепт электрокара в 2023 году, а теперь представила его вживую в Брюсселе, что может свидетельствовать о скором запуске производства модели.

При написании новости использовалась информация:
insideevs

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