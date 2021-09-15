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15 сен 2021

Названа дата премьеры новой Toyota Tundra

Названа дата премьеры новой Toyota Tundra
Автор фото: фирма-производитель

Популярный пикап будет показан миру уже девятнадцатого сентября – в рамках онлайн-презентации

Надо сказать, что многие данные о машине не являются секретом. Взять, к примеру, внешность. Благодаря шпионам, ее рассекретили еще этим летом.  Итак, со сменой поколения «Тундра» обзаведется  крупной решеткой радиатора, оптикой сложной формы и рельефными выштамповками на крыльях, дверях и грузовой платформе. Надо сказать, что у машины будет и специальная версия «TRD» - с особым обвесом и дополнительным освещением («люстра»).

С технической точки зрения машина выглядит очень интересной.  Во-первых, «Тундра» будет построена на платформе нового Land Cruiser. Во-вторых, под капотом будет распологаться битурбомотор V6 iForce iMax 3.5, который заменит нынешний мотор V8. Самое интересное заключается в том, что Tundra впервые может стать гибридом!

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