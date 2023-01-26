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26 янв 2023

Новая Toyota Tacoma: подробности

Новая Toyota Tacoma: подробности

Пикапы во многих странах занимают крупный сегмент автомобильного рынка. Скажем, в Европе и Азии этот тип транспортных средств переживает ренессанс. Вспомните ту же Hyundai Santa Cruz... Впрочем, есть страна, где пикапы были, есть и всегда будут. Разумеется, мы говорим об Америке. К слову, этот рынок является желанным для многих автопроизводителей

Toyota уже крепко закрепилась здесь, но в сегменте пикапов марка представлена лишь двумя моделями - легендарным "Хайлюксом" и крупноразмерной "Тундрой", которая по своей известности ничуть не уступает Hilux. Однако, совсем скоро японцы готовы представить новинку - Tacoma.

В распоряжении СМИ оказались патентные документы, согласно которым можно понять, что внешность машины будет напоминать модель Tundra, а в моторную гамму войдут 270-сильный турбо-мотор от кроссовера Highlander и некая гибридная силовая установка.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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