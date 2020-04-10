Новый компактный кроссовер Toyota: подробности

Новый компактный кроссовер Toyota получит 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель и полный привод

Новый компактный кроссовер Toyota, который создадут на базе модели Yaris, получит 1,5-литровый двигатель и полный привод. Об этом сообщает японское издание Best Car, опубликовавшее данные об основных характеристиках автомобиля. В основу кроссовера ляжет модульная архитектура TNGA. Длина автомобиля составит 4170 мм (на 230 мм больше стандартного Yaris), ширина — 1765 мм, а высота — 1555 миллиметров. Размер колесной базы будет равен 2560 миллиметрам.

В линейку двигателей войдет совершенно новый 1,5-литровый трехцилиндровый рядный бензиновый мотор мощностью 91 л. с., который будет работать вместе с вариатором. Плюс ко всему на базе этого же агрегата создадут гибридную силовую установку с электромотором на задней оси. Ранее в Toyota подчеркнули, что новый SUV станет не просто версией Yaris c увеличенным клиренсом, а будет отличаться от своего платформенного «донора» внешним видом и габаритами.