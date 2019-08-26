Автомобильный портал Motorpage
26 авг 2019

Новый спорткар Toyota построят на базе Porsche

Новый спорткар Toyota построят на базе Porsche
Автор фото: фирма-производитель

Несколько дней назад мы уже писали о желании японского концерна воскресить модель MR2. Также было упомянуто, что в разработке могла бы принять участие компания Porsche. Теперь же появились некоторые подтверждения

По информации нескольких зарубежных изданий, разрабатывать с нуля новую машину Toyota не будет, за основу для нового MR2 возьмут шасси Porsche Cayman. К слову, эту информацию косвенно подтвердил и главный инженер Toyota Тетсуя Тада на одном из мероприятий. В общении с иностранными коллегами он признался, что обожает эту модель. Когда он работал над актуальной Toyota Supra, в его распоряжении был другой автомобиль марки — Porsche Boxter, и результаты Супры сравнивались именно с ним.

Что касается дизайна новой среднемоторной Toyota, то его унаследуют у концепт-кара S-FR, представленного в 2015 году. Разумеется, каких-либо данных о технической составляющей автомобиля пока и в помине нет. Однако, уже высказываются предположения относительно полной электрификации новинки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Tj Cruiser Concept 2017

Серийный Toyota Tj Cruiser будет представлен в октябре

26 августа 2019
Toyota Supra GT4 2020

На Toyota Supra вам будет запрещено участвовать в уличных гонках

23 августа 2019
Toyota Mr2

Хотим возродить MR2, дайте нам Porsche!

23 августа 2019
Toyota RAV4 2019

Названа дата выхода нового Toyota RAV4

22 августа 2019
Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 может покинуть американский рынок

21 августа 2019
Toyota Hiace

Toyota выпустила люксовую версию нового Hiace

19 августа 2019

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Genesis G90 - кому на руси «кореец» genesis g90 пригодится Тест драйв
26 августа 2019

Hyundai Genesis G90
"Кому на Руси «кореец» Genesis G90 пригодится"
KIA ProCeed - kia proceed gt 2019 заявка подана
Тест драйв
23 августа 2019

KIA ProCeed
"Заявка подана"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"
Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019
Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"

Написано новостей:

2 4 0 8 1