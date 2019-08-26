Новый спорткар Toyota построят на базе Porsche

Несколько дней назад мы уже писали о желании японского концерна воскресить модель MR2. Также было упомянуто, что в разработке могла бы принять участие компания Porsche. Теперь же появились некоторые подтверждения

По информации нескольких зарубежных изданий, разрабатывать с нуля новую машину Toyota не будет, за основу для нового MR2 возьмут шасси Porsche Cayman. К слову, эту информацию косвенно подтвердил и главный инженер Toyota Тетсуя Тада на одном из мероприятий. В общении с иностранными коллегами он признался, что обожает эту модель. Когда он работал над актуальной Toyota Supra, в его распоряжении был другой автомобиль марки — Porsche Boxter, и результаты Супры сравнивались именно с ним.

Что касается дизайна новой среднемоторной Toyota, то его унаследуют у концепт-кара S-FR, представленного в 2015 году. Разумеется, каких-либо данных о технической составляющей автомобиля пока и в помине нет. Однако, уже высказываются предположения относительно полной электрификации новинки.