Новый Toyota Land Cruiser – дата выхода опять переносится

С «Крузаком» происходит какая-то чехарда. То его собирались выпустить в конце прошлого года, то перенесли дату на нынешний апрель. Однако, по всей вероятности, в концерне решили эти не ограничиваться, и нас ожидает новый перенос.

Новая дата – первое число августа. И в этом есть свой сакральный смысл, так как именно в этот день с конвейера сошел первый Land Cruiser. Конечно же, отпраздновать семидесятилетие модели выпуском нового поколения – мысль интересная, но никаких официальных подтверждений этому намерению нет.

Хотя издание Car Advice, которое и распространило этот «инсайд», говорит о том, что дату производства обновленного Land Cruiser раскрыл лично главный инженер проекта, Садайоши Койари. Мол, он указал на это в своих социальных сетях, однако, повторим, официальных комментариев относительно выхода нового поколения модели концерн не дает.