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21 янв 2021

Новый Toyota Land Cruiser – дата выхода опять переносится

Новый Toyota Land Cruiser – дата выхода опять переносится
Автор фото: фирма-производитель

С «Крузаком» происходит какая-то чехарда. То его собирались выпустить в конце прошлого года, то перенесли дату на нынешний апрель. Однако, по всей вероятности, в концерне решили эти не ограничиваться, и нас ожидает новый перенос.

Новая дата –  первое число августа. И в этом есть свой сакральный смысл, так как именно в этот день с конвейера сошел первый Land Cruiser. Конечно же, отпраздновать семидесятилетие модели выпуском нового поколения – мысль интересная, но никаких официальных подтверждений этому намерению нет.

Хотя издание Car Advice, которое и распространило этот «инсайд», говорит о том, что дату производства обновленного Land Cruiser раскрыл лично главный инженер проекта, Садайоши Койари. Мол, он указал на это в своих социальных сетях, однако, повторим, официальных комментариев относительно выхода нового поколения модели концерн не дает.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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