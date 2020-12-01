Новый Toyota Land Crusier может появиться уже в апреле

Модель получит радикально изменённую моторную гамму – исчезнут двигатели V8, но сохранит нынешнюю платформу

Да, двигателя V8 можно не ждать – о готовности отказаться от него производитель заявил еще в апреле, сообщив, что полностью производство двигателя закончится в 2023 году. Что же ждать под капотом «Крузака» - наддувные шестицилиндровые моторы— бензиновый 3,5 и 3,3-литровый дизель.

По данным Motor1 в США Toyota после смены поколений изменит и имидж внедорожника: Land Cruiser планируется лишить богато оснащённых версий с 7 посадочными местами и позиционировать скорее, как «рабочую лошадку». Таким образом, роль люксового флагмана перейдет к Lexus LX.