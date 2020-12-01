Автомобильный портал Motorpage
1 дек 2020

Новый Toyota Land Crusier может появиться уже в апреле

Новый Toyota Land Crusier может появиться уже в апреле

Модель получит радикально изменённую моторную гамму – исчезнут двигатели V8, но сохранит нынешнюю платформу

Да, двигателя V8 можно не ждать – о готовности отказаться от него производитель заявил еще в апреле, сообщив, что полностью производство двигателя закончится в 2023 году.  Что же ждать под капотом «Крузака» - наддувные шестицилиндровые моторы— бензиновый 3,5  и 3,3-литровый дизель.

По данным Motor1 в США Toyota после смены поколений изменит и имидж внедорожника: Land Cruiser планируется лишить богато оснащённых версий с 7 посадочными местами и позиционировать скорее, как «рабочую лошадку». Таким образом, роль люксового флагмана перейдет к Lexus LX.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota и Lexus любят вегетарианцев

27 ноября 2020

В Сеть попали первые фото новой Toyota Tundra

24 ноября 2020
Toyota Crown

Toyota Crown перестанет быть седаном

18 ноября 2020
Toyota Land Cruiser Prado Black Onyx

Я не Prado, я черный оникс!

16 ноября 2020

Спорткар Toyota Supra получит кузов тарга ради тюнинг-шоу SEMA

03 ноября 2020

Toyota отозвала ещё 1,5 миллиона машин из-за дефекта бензонасосов

30 октября 2020

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Corolla - toyota corolla 2019 новая значит лучшая? Тест драйв
30 ноября 2020

Toyota Corolla
"Новая значит лучшая?"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro (2020) резюме профессионала
Тест драйв
27 ноября 2020

Chery Tiggo 7
"Резюме профессионала"
Lexus LX - lexus lx 570 2016 воды слонам или как жить со зверем
Тест драйв
24 ноября 2020

Lexus LX
"Воды слонам или как жить со зверем"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 0 1