Новое поколение внедорожника Toyota Sequoia представлено официально

Компания Toyota представила новое поколение внедорожника Sequoia для американского рынка. Новинка базируется на платформе пикапа Tundra, однако имеет и серьезные отличия

Речь здесь, даже не про дизайн, а про набор агрегатов и конструкцию подвески. Начнем с последнего пункта. Задняя подвеска «Секвоий» - независимая многорычажная. Опционально могут быть установлены регулируемые амортизаторы или пневмоэлементы. Пикап Tundra всего этого лишен – сзади стоят обычные пружины и амортизаторы, а до недавнего времени здесь вообще можно было обнаружить рессоры.

Теперь поговорим про моторы. Tundra может быть оборудована двумя вариантами силовых установок. Первый - турбированный V6 3.5 (мощность -389 лошадиных сил). Второй вариант – гибрид на основе того же бензинового 3.5. Правда, мощность здесь уже выше – 437 лошадиных сил. Собственно для новой «Секвоий» оставили лишь гибрид. В качестве коробки передач используется 10-ступенчатый автомат. Любопытно, но внедорожник будет по умолчанию заднеприводным, полный – лишь за доплату.

Среди доступного для новинки оборудования упомянуты камеры панорамного обзора, 12,3-дюймовая приборная панель, медиасистема с экраном от 8 до 14 дюймов, акустика на 14 динамиков и панорамное остекление. В топовых исполнениях появятся диски до 22 дюймов и дерево в отделке интерьера. Второй ряд сидений в Toyota Sequoia может быть выполнен либо в виде дивана, либо в виде двух индивидуальных кресел с подогревом и вентиляцией. Интересно, что третий ряд опционально снабдят продольной электрической регулировкой.