Автомобильный портал Motorpage
26 янв 2022

Новое поколение внедорожника Toyota Sequoia представлено официально

Новое поколение внедорожника Toyota Sequoia представлено официально
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила новое поколение внедорожника Sequoia для американского рынка. Новинка базируется на платформе пикапа Tundra, однако имеет и серьезные отличия

Речь здесь, даже не про дизайн, а про набор агрегатов и конструкцию подвески. Начнем с последнего пункта. Задняя подвеска «Секвоий» - независимая многорычажная. Опционально могут быть установлены регулируемые амортизаторы или пневмоэлементы. Пикап Tundra всего этого лишен – сзади стоят обычные пружины и амортизаторы, а до недавнего времени здесь вообще можно было обнаружить рессоры.

Теперь поговорим про моторы.  Tundra может быть оборудована двумя вариантами силовых установок.  Первый -  турбированный V6 3.5 (мощность -389 лошадиных сил). Второй вариант – гибрид на основе того же бензинового 3.5. Правда, мощность здесь уже выше – 437 лошадиных сил. Собственно для новой «Секвоий» оставили лишь гибрид.  В качестве коробки передач используется 10-ступенчатый автомат.  Любопытно, но внедорожник будет по умолчанию заднеприводным, полный – лишь за доплату.

Среди доступного для новинки оборудования упомянуты камеры панорамного обзора, 12,3-дюймовая приборная панель, медиасистема с экраном от 8 до 14 дюймов, акустика на 14 динамиков и панорамное остекление. В топовых исполнениях появятся диски до 22 дюймов и дерево в отделке интерьера. Второй ряд сидений в Toyota Sequoia может быть выполнен либо в виде дивана, либо в виде двух индивидуальных кресел с подогревом и вентиляцией. Интересно, что третий  ряд опционально снабдят продольной электрической регулировкой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Sequoia

Toyota анонсировала новое поколение внедорожников Sequoia

19 января 2022
Toyota C-HR [US] (2021)

Toyota C-HR разочаровал американских водителей

14 января 2022

Toyota добавила агрессии модели Yaris

14 января 2022
Toyota Voxy

Опубликована первая информация о новом минивэне Toyota Voxy

13 января 2022
Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300 достойно выступил на краш-тесте

13 января 2022
Hyundai Santa Fe (2021) Мысль семейная

Назван самый угоняемый автомобиль в России

10 января 2022

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr (2018) реквием по v8 Тест драйв
26 января 2022

Land Rover Range Rover Sport
"Реквием по V8"
Jaguar I-Pace - jaguar i-pace (2019) революционный и бессмысленный
Тест драйв
24 января 2022

Jaguar I-Pace
"Революционный и бессмысленный"
Lexus LX - lexus lx (2022) размышления на тему премиального внедорожника
Тест драйв
21 января 2022

Lexus LX
"Размышления на тему премиального внедорожника"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 9 2 4