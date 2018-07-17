Автомобильный портал Motorpage
17 июл 2018

Новую Toyota Supra впервые показали на видео

Новую Toyota Supra впервые показали на видео
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota продолжает испытывать терпение фанатов купе Supra. Многие ожидали, что премьера возрожденной модели пройдет на Фестивале скорости в Гудвуде и японцы действительно привезли туда «Супру». Но так и не раскрыли ее облик.

Машина предстала перед публикой в закамуфлированном виде. Хотя сквозь аляповатую пленку и проглядываются черты будущей серийной модели. Например, решение передней части у серийной машины будет отличаться от концепта FT-1, показанного семь лет назад. Судя по всему, больше спереди купе будет напоминать спортпрототипы, которые Toyota строила для гонок на выносливость.

Впрочем, зато в Гудвуде предсерийный экземпляр впервые показали в динамике. За рулем купе находился главный инженер проекта Тетсуя Тада. Машина была оснащена топовым 3,6-литровым двигателем V6 с турбонаддувом мощностью 335 л.с.

Для Европы будет также доступен вариант с 2-литровым турбодвигателем BMW мощностью 195 л.с., а на американском рынке — «атмосферник» мощностью 248 л.с. Все версии будут заднеприводными и получат 8-ступенчатый «автомат».

Новое поколение купе Supra японцы сделали совместно с BMW на одной платформе с родстером Z4, серийный вариант которого пока также не представлен. Вероятнее всего, дебют обеих моделей состоится уже осенью на американском мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Alphard

Владельцам Toyota Highlander и Alphard придется заехать в сервис

16 июля 2018
Toyota Supra

Toyota раскрыла первые подробности о новой Supra

11 июля 2018
Toyota Supra

Названа дата премьеры Toyota Supra

09 июля 2018
Toyota GT86 GR Sport

Toyota GT86 получила тюнинг-пакет GR Sport

04 июля 2018
Toyota C-HR

Toyota привезла в Россию очень маленький кроссовер

02 июля 2018
Toyota Corolla

Toyota Corolla получила полный привод

27 июня 2018

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX80 - infiniti qx80 2018: вечные ценности или уходящая натура? Тест драйв
13 июля 2018

Infiniti QX80
"Infiniti QX80: вечные ценности или уходящая натура?"
- harley-davidson sport glide легким движением руки
Мотоциклы
11 июля 2018


"Легким движением руки"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017: лебедка, лестница и… палатка на крыше
Тест драйв
09 июля 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот»: лебедка, лестница и… палатка на крыше"
Ravon R4 - ravon r4 2016 спутник дачника
Тест драйв
06 июля 2018

Ravon R4
"Спутник дачника"

Написано новостей:

2 1 5 8 4