Компания Toyota продолжает испытывать терпение фанатов купе Supra. Многие ожидали, что премьера возрожденной модели пройдет на Фестивале скорости в Гудвуде и японцы действительно привезли туда «Супру». Но так и не раскрыли ее облик.

Машина предстала перед публикой в закамуфлированном виде. Хотя сквозь аляповатую пленку и проглядываются черты будущей серийной модели. Например, решение передней части у серийной машины будет отличаться от концепта FT-1, показанного семь лет назад. Судя по всему, больше спереди купе будет напоминать спортпрототипы, которые Toyota строила для гонок на выносливость.

Впрочем, зато в Гудвуде предсерийный экземпляр впервые показали в динамике. За рулем купе находился главный инженер проекта Тетсуя Тада. Машина была оснащена топовым 3,6-литровым двигателем V6 с турбонаддувом мощностью 335 л.с.

Для Европы будет также доступен вариант с 2-литровым турбодвигателем BMW мощностью 195 л.с., а на американском рынке — «атмосферник» мощностью 248 л.с. Все версии будут заднеприводными и получат 8-ступенчатый «автомат».

Новое поколение купе Supra японцы сделали совместно с BMW на одной платформе с родстером Z4, серийный вариант которого пока также не представлен. Вероятнее всего, дебют обеих моделей состоится уже осенью на американском мотор-шоу в Лос-Анджелесе.