Автомобильный портал Motorpage
18 окт 2023

Опубликованы изображения электрического фургона от Toyota

Опубликованы изображения электрического фургона от Toyota
Автор фото: фирма-производитель

В преддверии автомобильной выставки Japan Mobility Show 2023, которая будет проходить в Токио с 26 октября по 5 ноября, японская компания Toyota опубликовала изображения нового электрического фургона Kayoibako

Пока это только концепт, но планы у японской компании на серийное производство существуют. Автомобиль отличается «квадратным» дизайном, L-образной светодиодной оптикой, и достаточно вместительным грузовым отсеком. Согласно изображениям, грузовик имеет только одно посадочное место - для водителя. Это освобождает больше пространства для перевозки груза. На передней панели установлен широкий изогнутый экран. Есть дополнительный цифровой экран сбоку от руля-штурвала.

Известно, что длина автомобиля составляет 3990 мм, ширина — 1790 мм, высота — 1855 мм, а колесная база - 2800 мм. Размеры грузового отсека: 2124/1485/1437 мм. Технические характеристики Kayoibako пока не разглашаются.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...

Первые подробности о самой мощной версии Toyota Prius

09 октября 2023
Toyota Baby Lunar Cruiser

Toyota собирается покорить Луну и Марс

06 октября 2023
Toyota Yaris Viewt Story

В Японии начались продажи Toyota Yaris в ретро дизайне

03 октября 2023
Toyota C-HR (2024)

Стартуют продажи Toyota C-HR

02 октября 2023
Toyota RAV4

Toyota RAV4 обновился

25 сентября 2023
Toyota Grand Highlander (2024)

Новый Toyota Grand Highlander привезли в Россию

22 сентября 2023

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 4 5