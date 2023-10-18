Опубликованы изображения электрического фургона от Toyota

В преддверии автомобильной выставки Japan Mobility Show 2023, которая будет проходить в Токио с 26 октября по 5 ноября, японская компания Toyota опубликовала изображения нового электрического фургона Kayoibako

Пока это только концепт, но планы у японской компании на серийное производство существуют. Автомобиль отличается «квадратным» дизайном, L-образной светодиодной оптикой, и достаточно вместительным грузовым отсеком. Согласно изображениям, грузовик имеет только одно посадочное место - для водителя. Это освобождает больше пространства для перевозки груза. На передней панели установлен широкий изогнутый экран. Есть дополнительный цифровой экран сбоку от руля-штурвала.

Известно, что длина автомобиля составляет 3990 мм, ширина — 1790 мм, высота — 1855 мм, а колесная база - 2800 мм. Размеры грузового отсека: 2124/1485/1437 мм. Технические характеристики Kayoibako пока не разглашаются.