Папа Римский «топит» за водород

Глава католической церкви Папа Римский Франциск обзавелся новым автомобилем для проведения публичных мероприятий. Им стала работающая на водороде Toyota Mirai, которую подвергли традиционной для папамобилей переделке

Машина была передана Франциску в качестве подарка от концерна Toyota и католических епископов Японии, церемония состоялась в резиденции понтифика в Ватикане. Toyota Mirai лишилась части крыши, вместо нее установили колпак с пуленепробиваемыми стеклами, в центре которого находится кресло. Рядом с ним — поручни, чтобы Папа мог держаться, приветствуя людей в то время, когда машина движется. На фотографиях также заметны вмонтированные в кузов автомобиля раскладные ступеньки.

В техническом плане изменений нет: машину приводит в движение основывающаяся на электромоторе силовая установка мощностью 152 л.с., которую питает вырабатываемая в водородных топливных ячейках в результате электрохимической реакции энергия.