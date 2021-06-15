Появились подробности о моторах новой Toyota Tundra

Иногда очень полезно смотреть тизеры - там могут скрываться детали, которые нельзя получить по официальным заявлениям.

Компания Toyota рассекретила в новом тизере двигатель пикапа Tundra следующего поколения: на видео промелькнул логотип iForce Max и крышка, по всей видимости, шестицилиндрового мотора. Почему именно шестицилиндрового - посмотрите на три рельефных ребра на крышке. Так что это будет либо гибридная установка на базе мотора V6, либо ( и это более вероятно) рядная шестерка с турбонаддувом, которая дебютировала недавно на новом Land Cruiser.

В любом случае, слух о том, что в отставку будет отправлен мотор V8 - подтверждаются. Также известно несколько деталей относительно внешности будущего пикапа. Машина обзаведетсяТ-образными ходовыми огнями, новой радиаторной решеткой с массивными сотами и дополнительным блоком освещения.