Представлен обновленный Toyota Highlander

С обновлением кроссовер в европейских версиях лишился мощных моторов, однако, обзавелся гибридами.

3.5-литровый мотор V6, на который приходится большая часть продаж в США было решено убрать из европейской конфигурации, его место занял турбо-агрегат объемом 2.4 литра мощностью в 269 лошадиных сил (такой же двигатель ставится на кроссовер Lexus NX). Альтернативой же выступает 258-сильный гибрид на основе 2.5-литрового атмосферника.

Помимо нового мотора, Highlander 2023 модельного года получит иной вариант окраски кузова Cypress Green, 20-дюймовые колеса в глянцевом черном цвете и два варианта кожаной обивки: бежевую и охра. Поставки машин запланированы на четвертый квартал 2022 года.