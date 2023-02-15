Представлена новая Toyota Agya

В Индонезии и Малайзии 13-14 февраля дебютировало второе поколение бюджетных хэтчбеков Toyota Agya и Perodua Axia.

Дабы не было неразберихи уточним, что Perodua - это один из крупнейших автопроизводителей в Малайзии, причем Toyota владеет его 25-процентной долей. Что касается самих новинок, то в техническом плане они являются "близнецами". Оба построены на платформе DNGA-A. Агрегаты тоже одинаковые - литровый атмосферник (60 лошадиных сил), который работает в паре с вариатором и 88-сильный двигатель объемом 1.2 литра. В паре с последним агрегатом тоже трудится вариатор.

Если говорить о дизайне, то стальные штампованные части кузова у обеих моделей одинаковые. Однако передние блок-фары, задник фонари и бамперные группы у каждой из моделей свои собственные. В итоге Toyota Agya выглядит несколько агрессивнее своего собрата.