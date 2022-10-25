Автомобильный портал Motorpage
25 окт 2022

Представлена новая Toyota bZ3

Представлена новая Toyota bZ3
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн распространил официальные изображения новинки, а заодно и раскрыл некоторые ее характеристики

Четырёхдверка разработана силами трех компаний: японцам помогали коллеги из китайских концернов BYD и FAW. Это неудивительно, так как автомобиль в основном будут продавать на рынке Поднебесной. От китайских концернов в bZ3 используются двигатели и батареи. Силовая установка развивает либо 184, либо 245 лошадиных сил (в зависимости от конфигурации). Тип привода – задний.

Что касается запаса хода, то производитель заявляет 600 километров на полном заряде. Правда, данный показатель рассчитан по циклу CLTC, который не отличается строгостью, и в режиме реальной эксплуатации может оказаться меньше. Когда именно Toyota bZ3 будет рассекречена полностью, пока не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Camry (2021) вид сбоку

Toyota не смогла выполнить производственный план

24 октября 2022
Toyota GR Corolla Morizo Edition

Toyota предлагает заслужить право владеть заряженной Corolla

24 октября 2022

Toyota начнет сокращения на российском заводе в ноябре

20 октября 2022

Toyota превратит кроссовер RAV4 в пикап

11 октября 2022
Toyota Land Cruiser 300

У Toyota появился Land Cruiser для Дакара

10 октября 2022

Toyota Aygo X полностью провалила "лосиный тест

03 октября 2022

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...» Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"
Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder
Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"

Написано новостей:

3 1 7 0 9