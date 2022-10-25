Представлена новая Toyota bZ3

Японский концерн распространил официальные изображения новинки, а заодно и раскрыл некоторые ее характеристики

Четырёхдверка разработана силами трех компаний: японцам помогали коллеги из китайских концернов BYD и FAW. Это неудивительно, так как автомобиль в основном будут продавать на рынке Поднебесной. От китайских концернов в bZ3 используются двигатели и батареи. Силовая установка развивает либо 184, либо 245 лошадиных сил (в зависимости от конфигурации). Тип привода – задний.

Что касается запаса хода, то производитель заявляет 600 километров на полном заряде. Правда, данный показатель рассчитан по циклу CLTC, который не отличается строгостью, и в режиме реальной эксплуатации может оказаться меньше. Когда именно Toyota bZ3 будет рассекречена полностью, пока не уточняется.