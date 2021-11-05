Представлена Toyota Aygo X

Японский концерн представил новое поколение компактного автомобиля Aygo, который получил приставку «X» к названию и превратился в кроссовер.

Процесс перехода из одного форм-фактора в другой был осуществлен простыми средствами – увеличением клиренса и внедрением пластикового обвеса. При этом сама машина (по сравнению с предшественником) увеличилась в размерах и «переехала» на новую платформу. Речь идет о «тележке» TNGA-B, на которой построен и хэтчбек Yaris.

Что касается двигателей, то она будет состоять лишь из одного мотора – литрового трехцилиндрового турбоагрегата с мощностью в 75 лошадиные силы. Трансмиссии – 5-ступенчатая механика либо вариатор. В Toyota особо подчёркивают экономичность силовой установки. Паспортные показатели впечатляют - 4,7 литра бензина на 100 километров пробега.