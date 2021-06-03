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3 июн 2021

Представлена Toyota Corolla Cross

Представлена Toyota Corolla Cross
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota рассекретила загадочный кроссовер, интерес к которому подогревала долгое время многочисленными тизерами. Новинкой оказался вседорожник Corolla Cross для рынка США.

Знающие люди нас поправят, дескать, машина уже продается в некоторых странах, и будут правы! Правда, американская версия существенно отличается от своих аналогов в плане технических характеристик.

Во-первых, на кроссовере из США по капотом расположился двухлитровый мотор, который развивает 171 лошадиную силу и сочетается с вариатором. Во-вторых, здесь установлена система полного привода.  На других рынках моторная гамма состоит из гибрида, основанного на бензиновом моторе 1.8. Производство автомобиля наладят на заводе Mazda Toyota Manufacturing в Алабаме. Старт производства намечен на конец года. Машина может приехать и на наш рынок – недавно в Toyota запатентовали дизайн кроссовера  в России.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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