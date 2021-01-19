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19 янв 2021

Представлена Toyota Supra для дрифта

Представлена Toyota Supra для дрифта
Автор фото: фирма-производитель

Если читатели Motorpage думают, что нам показывают  слегка модернизированную серийную машину, то они заблуждаются – это полноценный гоночный снаряд.

И пусть вас не обманет  внешность – за исключением силовых элементов, все кузовные панели выполнены из углепластика и кевлара. Так что Supra, будучи в серийном исполнении не самой тяжелой машиной, скинула еще около четырехсот килограмм. С мотором тоже поработали, точнее, изменили его полностью.

По-научному, на автомобиле сделали свап мотора. Штатный движок был выкинут на мороз, а его место занял «православный» 2JZ GTE, который был еще и дополнительно форсирован. В итоге мы получили отдачу больше тысячи лошадиных сил. Трансмиссию также заменили на 5-ступенчатую секвентальную.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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