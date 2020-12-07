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7 дек 2020

Представлены изображения электрического кроссовера Toyota

Представлены изображения электрического кроссовера Toyota
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн анонсировал свой первый электрический кроссовер.  Названия у новинки пока нет, однако известно, что дебют его состоится в середине 2021 года

Стоит отметить, что вместе с кроссовером дебютирует и платформа,  которая станет основой для него и других электрических новинок.  E-TGNA – платформа модульная и универсальная, так как она позволяет строить автомобили разных классов с любым типом привода. Собственно, помимо кроссовера на новой платформе (её строили совместно с Subaru) построят седан, минивэн и еще три SUV.

Что касается анонсированной новинки, то  информации о нем никакой нет.  Правда, можно высказать некоторое предположение, что он получит некую силовую установку на 290 лошадиных сил и с запасом хода в 500 километров.  Строго говоря, это характеристики другого кроссовера -  Subaru Evoltis, однако, он базируется на той же платформе, что и новинка Toyota, так что высока вероятность и заимствования агрегатов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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