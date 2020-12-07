Представлены изображения электрического кроссовера Toyota

Японский концерн анонсировал свой первый электрический кроссовер. Названия у новинки пока нет, однако известно, что дебют его состоится в середине 2021 года

Стоит отметить, что вместе с кроссовером дебютирует и платформа, которая станет основой для него и других электрических новинок. E-TGNA – платформа модульная и универсальная, так как она позволяет строить автомобили разных классов с любым типом привода. Собственно, помимо кроссовера на новой платформе (её строили совместно с Subaru) построят седан, минивэн и еще три SUV.

Что касается анонсированной новинки, то информации о нем никакой нет. Правда, можно высказать некоторое предположение, что он получит некую силовую установку на 290 лошадиных сил и с запасом хода в 500 километров. Строго говоря, это характеристики другого кроссовера - Subaru Evoltis, однако, он базируется на той же платформе, что и новинка Toyota, так что высока вероятность и заимствования агрегатов.