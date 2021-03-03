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3 мар 2021

Премьера нового Land Cruiser откладывается

Премьера нового Land Cruiser откладывается

Производство текущего поколения внедорожника уже завершено, однако новая генерация не спешит встать на конвейер.

В чем причина внезапного пересменка? Ответ простой - нехватка комплектующих. Если говорить конкретно, то производитель испытывает нехватку микросхем и других электрических компонентов. Поговаривают, что эта сфера производства до сих пор не оправилась от пандемических ограничений, оттого и задерживают свои продукты.

Что касается машины, то по информации японских СМИ, «трёхсотка» встанет на конвейер только в мае, а продажи вообще не раньше лета начнутся. Собственно, саму презентацию модели тоже произведут летом, хотя официального подтверждения данной информации нет. В Toyota предпочитают хранить серьезное молчание.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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