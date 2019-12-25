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25 дек 2019

Прощай, Toyota Mark2

Прощай, Toyota Mark2
Автор фото: фирма-производитель

23 декабря на заводе Toyota Motomachi с конвейера сошел последний в истории седан Toyota Mark X. По этому поводу рабочие устроили мероприятие, в котором приняли участие около 200 сотрудников, в их числе — директор завода Хироёси Ниною и главный инженер Mark X второго поколения Такаюки Томохара

Такие прощальные церемонии - не редкость, правда, в большинстве своём, они проводятся в меньших масштабах, но модель Mark X (продолжение модели Mark 2) является знаковой. Первый Toyota Mark II был выпущен в 1968 году, и на протяжении пятидесяти лет он (а позже его преемник Mark X) был главным заднеприводным седаном Toyota. За все это время было продано 6 518 000 автомобилей Mark II и 363 500 — Mark X. Почти 3,5 миллиона из них построил завод Motomachi, остальные собирались на заводах Kanto Auto Works Higashi-Fuji и Toyota Motor Kyushu Miyata.

О значимости модели рассказывает директор завода Хироёси Ниню: «Для меня Mark — очень особенный автомобиль, как и для всего завода. Наверное, даже самый главный автомобиль. Chaser и Cresta были сняты с производства, а Mark II выбрал новую жизнь и перевоплотился в великолепный седан Mark X»

При написании новости использовалась информация:
Drom

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