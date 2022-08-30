Самый маленький кроссовер Toyota в Европе получил спортивную версию

Компания Toyota анонсировала скорый выход на европейский рынок кроссовера Yaris Cross в «спортивном» исполнении GR Sport.

Разумеется, главная тема всего обновления - декор. «Оспортивленный» Yaris Cross щеголяет фирменным серым цветом кузова и 18-дюймовыми дисками особого дизайна. Из интересных особенностей можно выделить новую решетку радиатора и имитацию диффузора. Интерьер не поменялся, разве что у кресел появилась новая обивка с красной строчкой.

Впрочем, некоторые технические аспекты тоже поменялись. К примеру, Yaris Cross GR Sport получит иные калибровки подвески, при этом двигатель здесь останется стандартным. Как и обычныйYaris Cross, версия GR комплектуется безальтернативной гибридной установкой на базе полуторалитрового бензинового мотора. Работает она в паре с вариатором и обеспечивает 116 лошадиных сил.