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26 авг 2019

Серийный Toyota Tj Cruiser будет представлен в октябре

Серийный Toyota Tj Cruiser будет представлен в октябре
Автор фото: фирма-производитель

Судя по слухам, серийную версию Tj Cruiser могут представить до конца текущего года. А продажи начнутся в 2020 или даже 2021 году. Появились и некоторые технические подробности новинки

В основе автомобиля будет лежать современная платформа TNGA, которая в последнее время используется во всех переднеприводных новинках Тойоты. Ожидается, что у себя на родине автомобиль будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым мотором или гибридной установкой на базе ДВС объемом 1,8 литра (схожая начинка у Toyota Prius). Для американского рынка ожидается появление гибрида с 2,5-литровым двигателем. Для Toyota Tj Cruiser предложат выбор между передним и полным приводом.

Любопытно, что несмотря на визуальную брутальность, новинка будет весьма компактной. При длине в районе 4300 мм она окажется меньше, чем RAV4. В то же время за счет короткого капота и угловатых форм салон как минимум не уступит в практичности. Кстати, в аббревиатуре Tj зашифрованы английские слова toolbox («ящик для инструментов») и joy («радость»). То есть, с одной стороны, это практичность, а с другой — приспособленность к активному отдыху.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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