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14 окт 2020

Серийную Toyota Mirai второго поколения представят в декабре

Серийную Toyota Mirai второго поколения представят в декабре
Автор фото: фирма-производитель

Тойота назвала дату дебюта серийной версии водородного седана Toyota Mirai второго поколения — ее представят в декабре. Также компания анонсировала конкурс: в Японии выберут 32 счастливчика, которые первыми смогут прокатиться на перспективной модели

Дизайн новинки уже известен благодаря прототипу, показанному в право- и леворульной модификациях. Относительно первой Мираи стиль полностью изменен — вместо малопонятного широкой публике футуризма модель будет излучать агрессивность и спорт.

Длина, ширина и высота Toyota Mirai II составляют 4975, 1885 и 1470 мм соответственно, колесная база — 2920 мм. Относительно машины нынешнего образца длина увеличена на 85 мм, колесная база — на 140 мм, а высота уменьшена на 65 мм.

Финальные характеристики пока не озвучены, но «дальнобойность» должна увеличиться на 30%: с 500 до порядка 650 километров на одном баке.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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