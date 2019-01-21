Слезы денежной радости

На аукционе продали первый экземпляр серийной Toyota GR Supra, и мы бы оставили эту новость без внимания, если не один маленький факт - автомобиль был приобретен за сумму, которая в 42 раза выше базовой стоимости спорткара

Безусловно, Toyota Supra ждали. Более того, её хотели. Но каким же прожжённым фанатом модели надо быть, чтобы заплатить за нее в 42 раза больше, чем нужно. А ведь именно такой случай произошел на ежегодном аукционе Barrett-Jackson. При базовой стоимости в 49 990 долларов автомобиль был продан за 2,1 миллиона долларов. Имя покупателя не называется, все вырученные средства передадут благотворительному Фонду Боба Вудраффа, который помогает пострадавшим от терактов 11 сентября 2001 года.

Разумеется, у проданной модели есть одна черта, которая, наверняка, и зацепила покупателя. Дело в том, что VIN-номер модели заканчивается на 20201 (указывает на модельный год и номер автомобиля в серии). Кстати, автомобиль выделяется и уникальным внешним стайлингом. За основу взята версия Launch Edition для американского рынка. От нее GR Supra Global #1 отличается лишь матовой серой окраской кузова Phantom Matte. Всё остальное — глянцевые красные корпуса боковых зеркал, матовые черные колеса, красный салон и декоративные элементы из углепластика — уже являются частью версии Launch Edition.