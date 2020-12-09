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9 дек 2020

Стартовали продажи нового Toyota Mirai

Стартовали продажи нового Toyota Mirai
Автор фото: фирма-производитель

Среди читателей Motorpage есть химики? Дайте подсказку насчет правильного обозначения второго поколения водородного Mirai, явно же должна быть какая-то формула

Ладно, это мы так шутим,  но теперь серьезно. Новый Mirai поступил в продажу, правда, пока только на домашнем японском рынке. Что из себя представляет новинка? Представьте себе, допустим, Lexus LS с водородной силовой установкой. Ваш образ будет не далек от истины, во всяком случае,  технически автомобиль построен на  платформеTNGA GA-L,  на ней же и базируется седан LS, а также и купе LC. Кроме того, внешний облик «Мирая» также тяготеет к симбиозу этих двух автомобилей.

Что касается техники, то автомобиль, по сути, является электромобилем. Только электричество здесь вырабатывается от водородных топливных элементов  в результате химической реакции. Если же говорить понятным языком цифр, то  мощность силовой установки – 174 лошадиных силы.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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