Тойота рвётся вперёд на российских просторах

По результатам продаж за сентябрь текущего года в России было продано 11,2 тысяч автомобилей марки Toyota. Это превышает сентябрьский результат японского концерна за прошлый год на 37%

Теперь Тойота занимает четвёртое место в рейтинге популярных марок российского рынка. Доля бренда среди всех марок, включая отечественные, занимает 6,6%. В прошлом году эта цифра достигла только 6%.

Самой продаваемой моделью бренда Тойота стал РАВ4. Таких машин продали немногим меньше 4 тысяч. Таким образом, RAV4 увеличил свой прошлогодний показатель на 58%. Эта модель всегда пользовалась популярностью, но в последнее время ряд факторов значительно увеличили спрос на этот кроссовер. Главные из них: выход нового поколения, общее повышение спроса на транспортные средства SUV и 25-летие марки, сопровождавшееся информационной и рекламной поддержкой, включая выход специальной юбилейной модели.

Стоит отметить, что значительное увеличение позиций Тойота происходит на фоне падения спроса на многие позиции конкурентов и общую стагнацию сентябрьских продаж. Это делает достижения японцев ещё более весомыми.