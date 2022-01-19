Toyota анонсировала новое поколение внедорожников Sequoia

Презентация новой Toyota Sequoia состоится в течение двух месяцев. Продажи на американском рынке начнутся летом

В основе «Секвои» лежит та же самая платформа, на которой построен и пикап Toyota Tundra. Она отличается, например, использованием рычагов и пружин в задней подвеске вместо рессор. Это решение должно положительно сказаться на управляемости.

От пикапа будут заимствованы и силовые установки. Речь идет о двигателе V6 с двойным турбонаддувом – мощность 390 лошадиных сил. Будет и альтернатива в виде 430-сильного гибрида. Моторы работают в паре с 10-ступенчатым автоматом. Что касается дизайна, его выполнят с оглядкой на новый Land Cruiser 300. На промо-фото можно заметить схожие детали, вроде волнообразной линии остекления.