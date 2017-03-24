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24 мар 2017

Toyota анонсировала обновленный минивэн Sienna

Toyota анонсировала обновленный минивэн Sienna
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль, премьера которого состоитсяна автосалоне в Нью-Йорке, получил переработанный дизайн передней части, включающей в себя новый бампер с развитой решеткой радиатора и накладки на пороги новой формы

Двигатель, обновленный еще в прошлом году, останется прежним, 3,5-литровым 296-сильным V6, работающим в паре с 8-ступенчатым «автоматом», а привод, в базовой версии, передним. Однако, за доплату Toyota предлагает и полноприводную трансмиссию.

Но если шасси автомобиля изменилось не сильно, то электронное оснащение даже базовой версии шагнуло вперед, так например уже в начальной комплектации доступны система распознавания пешеходов, активный круиз-контроль, система автоматического торможения, удержания автомобиля в полосе и автоматическое переключение режимов света. Помимо этого автомобиль оснащен новой системой мультимедиа Entune 3.0, способной подключить к интернету до пяти смартфонов одновременно.

Начало продаж в США Toyota планирует на начало осени, а вот на российском рынке автомобиль, скорее всего, не появится. 

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При написании новости использовалась информация:
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