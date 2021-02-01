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1 фев 2021

Toyota анонсирует систему слежения за автомобилем

Toyota анонсирует систему слежения за автомобилем
Автор фото: фирма-производитель

Новая телеметрическая система обладает, помимо системы слежения, имеет достаточно широкий функционал

При помощи обычного приложения на телефоне владелец машины сможет, например, следить за зарядом аккумулятора,  делать анализ своих поездок, просматривая полную статистику  стиля вождения.  Также автомобилисты смогут записаться через приложение на техобслуживание и проследить все процедуры по специальному онлайн-журналу в приложении.

Одним из самых важных функционалов является ассистент по разбирательству в ДТП. Этот раздел приложения позволяет зарегистрировать происшествие при помощи геолокации, а также вызвать, при необходимости, аварийных комиссаров.

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