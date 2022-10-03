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3 окт 2022

Toyota Aygo X полностью провалила "лосиный тест

Toyota Aygo X полностью провалила "лосиный тест

Наши испанские коллеги протестировали новую городскую малолитражку Toyota Aygo X традиционным для портала «лосиным тестом».

В последнее время, почти весь транспорт, которые тестируют испанцы, выступает с полным провалом  - не вписываясь в габаритный коридор или сходя с дистанции. Toyota Aygo X, к сожалению, не смогла прервать череду неудач.

Как сообщают испытатели,  проехав трассу и перестроившись, не сбив ни одного конуса, автомобилю удалось лишь на семидесяти километрах в час, хотя для успешной оценки это испытание необходимо пройти на 77 километрах в час. Эксперты подчеркнули, что у машины ощущается явная нехватка сцепления с дорогой.

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