Toyota Aygo X полностью провалила "лосиный тест

Наши испанские коллеги протестировали новую городскую малолитражку Toyota Aygo X традиционным для портала «лосиным тестом».

В последнее время, почти весь транспорт, которые тестируют испанцы, выступает с полным провалом - не вписываясь в габаритный коридор или сходя с дистанции. Toyota Aygo X, к сожалению, не смогла прервать череду неудач.

Как сообщают испытатели, проехав трассу и перестроившись, не сбив ни одного конуса, автомобилю удалось лишь на семидесяти километрах в час, хотя для успешной оценки это испытание необходимо пройти на 77 километрах в час. Эксперты подчеркнули, что у машины ощущается явная нехватка сцепления с дорогой.