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11 май 2017

Toyota будет разрабатывать «автопилот» совместно с Nvidia

Toyota будет разрабатывать «автопилот» совместно с Nvidia

Компания Toyota заключила соглашение с IT-гигантом Nvidia, которое предусматривает совместную работу над созданием и развитием искусственного интеллекта в системах автономного вождения автомобилей

«Сотрудничество предполагает совместную работу в области аппаратных и программных средств и обеспечения искусственного интеллекта в автомобилях, которые Toyota планирует вывести на рынок в ближайшие несколько лет», — говорится в сообщении японского автогиганта.

Компания Nvidia разработала платформу Drive PX AI, которая может самообучаться и обрабатывать практически бесконечное число сценариев, которые могут встретиться на пути автомобиля с автономной системой вождения. Процессор Xavier, используемый в Drive PX AI, способен обработать до 30 триллионов операций в секунду используя данные камер, лидаров, радаров и множества других датчиков.

В Toyota говорят, что работали над системами автономного вождения на протяжении последних 20 лет с целью свести к нулю смертность при ДТП. Сотрудничество с Nvidia позволит ускорить разработку новых систем, которые будут совершеннее и обеспечат еще большую безопасность на дорогах.

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При написании новости использовалась информация:
Toyota, Nvidia

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