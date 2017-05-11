Компания Toyota заключила соглашение с IT-гигантом Nvidia, которое предусматривает совместную работу над созданием и развитием искусственного интеллекта в системах автономного вождения автомобилей

«Сотрудничество предполагает совместную работу в области аппаратных и программных средств и обеспечения искусственного интеллекта в автомобилях, которые Toyota планирует вывести на рынок в ближайшие несколько лет», — говорится в сообщении японского автогиганта.

Компания Nvidia разработала платформу Drive PX AI, которая может самообучаться и обрабатывать практически бесконечное число сценариев, которые могут встретиться на пути автомобиля с автономной системой вождения. Процессор Xavier, используемый в Drive PX AI, способен обработать до 30 триллионов операций в секунду используя данные камер, лидаров, радаров и множества других датчиков.

В Toyota говорят, что работали над системами автономного вождения на протяжении последних 20 лет с целью свести к нулю смертность при ДТП. Сотрудничество с Nvidia позволит ускорить разработку новых систем, которые будут совершеннее и обеспечат еще большую безопасность на дорогах.