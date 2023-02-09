Автомобильный портал Motorpage
9 фев 2023

Toyota Century сменит форм-фактор

Toyota Century сменит форм-фактор

Century – это легендарная модель для Toyota. Роскошный черный седан, который любила элита страны. Даже в гараже императорской семьи были данные машины. Впрочем, времена меняются, и руководство японского концерна уже готово сменить форм-фактор модели

В общем, модель может превратиться в кроссовер! Японские информагентства сообщают, что новинка увидит свет уже в конце нынешнего года.  Построят автомобиль на базе платформы от Toyota Grand Highlander, который представили на днях.

Сборку вседорожной Century, по данным Nikkei, организуют на предприятии в японской префектуре Аичи на одном конвейере с моделями Lexus.  Правда поставлять машину будут и на глобальные рынки. К слову, седан Century никогда не выходил за пределы Японии.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

У Toyota Prius появится заряженная версия

31 января 2023

Новая Toyota Tacoma: подробности

26 января 2023
Toyota Corolla

В России отзывают почти пятьдесят тысяч Toyota и Lexus

24 января 2023

Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

20 января 2023

Toyota превратила «Хачироку» в необычные рестомоды

16 января 2023
Toyota Venza

В Россию привезли новую Toyota Venza

13 января 2023

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BYD Yuan Plus - byd yuan plus (2023) чем интересен электрический «китаец», сделанный для европы? Тест драйв
08 февраля 2023

BYD Yuan Plus
"Чем интересен электрический «китаец», сделанный для Европы?"
Exeed LX - exeed lx (2021) скопируйте, если сможете
Тест драйв
05 февраля 2023

Exeed LX
"Скопируйте, если сможете"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) «москвич» слезам не верит
Тест драйв
01 февраля 2023

Москвич 3
"«Москвич» слезам не верит"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"

Написано новостей:

3 2 3 9 1