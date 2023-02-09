Toyota Century сменит форм-фактор

Century – это легендарная модель для Toyota. Роскошный черный седан, который любила элита страны. Даже в гараже императорской семьи были данные машины. Впрочем, времена меняются, и руководство японского концерна уже готово сменить форм-фактор модели

В общем, модель может превратиться в кроссовер! Японские информагентства сообщают, что новинка увидит свет уже в конце нынешнего года. Построят автомобиль на базе платформы от Toyota Grand Highlander, который представили на днях.

Сборку вседорожной Century, по данным Nikkei, организуют на предприятии в японской префектуре Аичи на одном конвейере с моделями Lexus. Правда поставлять машину будут и на глобальные рынки. К слову, седан Century никогда не выходил за пределы Японии.