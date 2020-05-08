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8 май 2020

Toyota Corolla получит новые версии

Toyota Corolla получит новые версии
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota выводит на рынок Тайваня спортивную версию Corolla, подготовленную подразделением GR (Gazoo Racing)

Любопытно, что Cуббренд не ограничился внешними доработками и модернизировал как дизайн седана, так и техническую часть. В частности, модель обзавелась улучшенной подвеской. В результате модернизации подвески Corolla Altis GR Sport стала устойчивее в поворотах, а управление – острее. На выбор предложены две модификации: 122-сильная гибридная на базе 1,8-литрового двигателя либо со 140-сильным «атмосферником» того же объема. Трансмиссия – электромеханический вариатор.

Между тем, китайское совместное предприятие FAW-Toyota выпустит специальную модификацию Corolla повышенной комфортности. По данным китайского издания Autohome, для седана в L-версии подготовят 100-миллиметровую вставку, то есть колесная база будет увеличена с 2700 до 2800 мм, а общая длина кузова составит 4735 мм. Однако не исключено, что от столь серьезного удлинения откажутся в пользу меньшей вставки, чтобы не перегружать платформу GA-C. Длиннобазная Toyota Corolla станет эксклюзивным предложением для китайского рынка

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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