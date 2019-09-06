Toyota даст нам миллиарды

Глава правительства Японии Синдзо Абэ, участвуя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, подтвердил планы автомобильной корпорации Toyota Motor расширить свое присутствие в России

По сообщению Известий, японский политик заявил, что у японских автопроизводителей растет интерес к России, и Toyota планирует инвестировать в свое предприятие в Санкт-Петербурге до 2028 года 20 миллиардов рублей. Также политик добавил, что компания улучшит линию поставок и усовершенствует навыки сотрудников завода.

Стоит отметить, что в конце июня Минпромторг РФ, правительство Санкт-Петербурга и ООО «Тойота Мотор» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК), который предусматривает инвестиции со стороны японской компании в производственные мощности в размере, что характерно, 20 млрд рублей. Сообщалось, что эти средства позволят существенно нарастить мощности конвейеров, на которых выпускают седаны Camry и кроссоверы RAV4.