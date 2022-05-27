Toyota Fortuner станет гибридом

Эта модель всегда была, что называется, настоящим внедорожником, почему автопроизводитель решил свернуть с пути?

Да, Fortuner - это большой кузов, серьезная трансмиссия с понижающим рядом и блокировками дифференциалов, а также надежные и простые двигатели - без всяких электрических надстроек. Правда, последний пункт может совсем скоро исчезнуть. Дело в том, что со сменой поколения внедорожник превратится в гибрид. Самое интересное, что в его основе будет лежать не бензиновый, а дизельный мотор (что редкость).