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27 май 2022

Toyota Fortuner станет гибридом

Toyota Fortuner станет гибридом
Автор фото: фирма-производитель
Эта модель всегда была, что называется, настоящим внедорожником, почему автопроизводитель решил свернуть с пути?
Да, Fortuner - это большой кузов, серьезная трансмиссия с понижающим рядом и блокировками дифференциалов, а также надежные и простые двигатели - без всяких электрических надстроек. Правда, последний пункт может совсем скоро исчезнуть. Дело в том, что со сменой поколения внедорожник превратится в гибрид. Самое интересное, что в его основе будет лежать не бензиновый, а дизельный мотор (что редкость).
 
Поклонники марки уже заявили в социальных сетях об опасениях, дескать один внедорожник, речь идет о Nissan Pathfinder образца 2015 года, уже превратили в гибрид и сделали из него кроссовер. Впрочем, в Toyota поспешили всех успокоить, сообщив, что внедорожных качеств автомобиль не растеряет. У инженеров стоит цель сделать машину современнее, но не растерять ее ДНК.

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