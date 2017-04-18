Яркий концепт кроссовера Toyota FT-4X с его угловатыми формами, отсылающими к классическим внедорожникам японской компании произвел настоящий фурор на мотор-шоу в Нью-Йорке

Но в компании поспешили заявить, что FT-4X это просто концепт, а совсем даже не замена снятому с производства FJ Cruiser.

Однако, как оказалось, концепт представляет собой практически предсерийную модель. «Toyota FT-4X готова к производству на 75%, мы можем сделать этот продукт, но компания хочет подождать и оценить реакцию на концепт», — заявил в одном из интервью главный конструктор концепта Айан Картабиано.

В случае, если кроссовер получит от руководства Toyota «зеленый свет», то по словам Картабиано», на серийный образец перекочует необычная задняя дверь, которая может открываться как вверх, так и в разные стороны.

Маркетологи Toyota опасаются внутреннего каннибализма: новая модель может оттянуть покупателей от компактного крососвера C-HR. Однако, Картабиано защищает свою разработку, говоря, что у этих моделей разный имидж, к тому же FT-4X имеет более просторный салон.

В случае, если Toyota FT-4X станет серийной, то она уже в базовой версии будет оснащаться полноприводными технологиями, но недостаточными для того, чтобы выезжать на серьезное бездорожье: у Toyota в гамме достаточно «хардкорных» внедорожников.