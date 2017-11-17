На мотор-шоу в Лос-Андежелесе Toyota представит концепт FT-AC, пока компания опубликовала лишь тизер новинки, поэтому остается лишь догадываться, что это за автомобиль. Индекс расшифровывается как Future Toyota Adventure Concept.

Так как все концепты японской компании имеют в индексе или названии начало FT, то нам остается лишь слово Adventure, то есть приключение. Судя по тизеру, компания готовит машину, которая будет иметь неплохие возможности для езды по бездорожью, иначе зачем на ее крыше расположены дополнительные светодиодные поисковые фары?

Однако смущает явно небольшой клиренс концепта: светодиодные элементы в переднем бампере высвечивают как низко он расположен. В глаза также бросаются большие зеркала заднего вида, которые, похоже, расположены на передних крыльях, а не на дверях. Кроме того, заметно, что концепт имеет расширители колесных арок из неокрашенного пластика.

Станет ли Toyota FT-AC предтечей серийной модели? Неизвестно, хотя апрельский кроссовер FT-4X практически наверняка пойдет в производство и станет идеологическим наследником Toyota FJ Cruiser.