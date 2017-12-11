Компания Toyota опубликовала первый тизер седана Avalon, который будет показан в начале января на автосалоне в Детройте. По американским стандартам это так называемый «полноразмерный седан», по европейским меркам он относится к Е-классу. И это самый крупный трехобъемник японской марки на зарубежных рынках.

По единственному тизеру, на котором изображен небольшой фрагмент передней части автомобиля, судить о том, как он поменяется сложно. Основываясь на нем и на многочисленных шпионских снимках можно сказать, что внешность машины преобразится довольно сильны: плавные «текучие» линии кузова уступят место более резким граненным формам. Фары станут заметно меньше, а в переднем бампере по-прежнему будет большой воздухозаборник. В целом стилистика машины будет выполнена в едином стиле с новой Camry.

При этом, несмотря на смену платформы, а новое поколение Avalon как и все последние модели Toyota будет построено на модульной TNGA, по технической части машина практически не изменится. Как ожидается, она сохранит в своем активе 3,5-литровый V6 и вариант с гибридной силовой установкой.

Возможно, это последний Avalon в истории модели: продажи полноразмерных седанов падают, так как покупатели все чаще вместо них выбирают кроссоверы. Падение продаж Toyota Avalon на 30% в этом году весьма показательно в этом плане.