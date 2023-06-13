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13 июн 2023

Toyota готовит революцию в электрокарах

Toyota готовит революцию в электрокарах

Японский концерн сообщил о своих намерениях установить рекорды по «дальнобойности» электрокаров. Уже сейчас перед инженерами стоит важная задача – сделать так, чтобы машина на полном заряде смогла проезжать до полутора тысяч километров

Разумеется, весь секрет будет скрываться в аккумуляторах нового типа. К сожалению, Toyota совершенно не хочет раскрывать свои технологии. Концерн лишь сообщает, что батареи окажутся литий-ионными и твердотельными, которые будут отличаться повышенной плотностью хранения энергии. Проведут работу и над скоростью зарядки, дабы весь процесс занимал не более двадцати минут. Что касается ближайших разработок, то скоро Toyota покажет несколько новых моделей с железо-фосфатными батареями, которые обеспечат 20-процентное увеличение пробега в сравнении с текущими электрокарами.

Помимо аккумуляторов Toyota работает и над другими улучшениями, способствующими увеличению пробега. Это, к примеру, совершенствование аэродинамики.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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