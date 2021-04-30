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30 апр 2021

Toyota готовится к производству нового кроссовера

Toyota готовится к производству нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Toyota Motor инвестирует $803 млн в модернизацию завода Toyota Motor Manufacturing Indiana (TMMI) в США, чтобы наладить выпуск двух совершенно новых кроссоверов

В чем особенность этих машин. Отвечаем - они будут иметь 8-местную компоновку салона. К сожалению , каких-либо подробностей на данный момент нет, так как производитель усиленно держит интригу. Известно лишь то, что один автомобиль выпустят под брендом Toyota, а второй- под брендом Lexus.

Да, официально объявлено, что обе машины будут электрифицированы, но европейские СМИ полагают, что нам покажут не электромобили, а простые гибриды. Есть и догадки относительно наименований автомобиля. Так портал Drom предполагает, что речь может идти о Toyota Grand Highlander и Lexus TX. Эти имена Тойота запатентовала в 2020 и 2021 годах.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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