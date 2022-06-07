Toyota готовится представить маленький и дешевый пикап

Toyota может начать производство компактного пикапа, который будет на ступеньку ниже модели HiLux. К выпуску подобной модели японцев подталкивает успех конкурентов - Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz

Прежде чем поговорить о японской модели, стоит сказать, что конкуренты действительно востребованы у покупателей. К примеру, в случае с Maverick американскому концерну даже пришлось в начале текущего года приостановить прием заказов, так как мощности сборочных предприятий просто не справлялись.

Что касается японского пикапа, то информации о нем практически нет. Инсайдеры говорят, что машину построят на базе популярного кроссовера RAV4, однако, не исключается, что под модель будет создана отдельная платформа. В свое время у Toyota была модель в сегменте недорогих и относительно маленьких пикапов – речь идет о Toyota Tacoma. Однако несколько лет назад после рестайлинга модель вышла в сегмент среднеразмерных пикапов.