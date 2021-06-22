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22 июн 2021

Toyota Hilux попытались убить

Toyota Hilux попытались убить
Автор фото: фирма-производитель

Этот пикап часто подвергается испытаниям самого разного свойства – его бьют, взрывают и так далее. Почему? Все просто, вокруг машины, буквально, витает ореол надежность и «неубиваемости».

Шутки шутками, но американские блогеры придумали еще один способ издевательства над автомобилем. Какой? Рассказываем – они привязали Hilux специальными стропами к вертолету Kaman K-Max. Подняв машину в воздух, на высоте 150 метров блогеры отцепили пикап и тот полетел вниз.

Стоит ли говорить, что машина получила критические повреждения (есть пределы все же) – рама сломалась, да и весь кузов разбился всмятку. Удивительно, но испытателям этого показалось мало, они прицепили пикап к вертолету снова и поднялись на километровую высоту. Затем отцепили… и результат предсказуем – машина восстановлению не подлежит.

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