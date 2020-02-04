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4 фев 2020

Toyota и Panasonic вместе займутся разработкой батарей для электромобилей

Toyota и Panasonic вместе займутся разработкой батарей для электромобилей

Toyota и Panasonic объявили о создании совместного предприятия Prime Planet Energy & Solutions, которое займется разработкой батарей для электромобилей

СП Prime Planet Energy & Solutions начнет работать 1 апреля 2020 года. В компанию войдут свыше 5000 сотрудников, 2400 из которых станут трудиться на заводах в Китае. 51% акций будет принадлежать Тойоте, 49% — Панасонику. Две японские компании много лет шли к созданию СП. Они открыто заявляли о намерении объединить усилия в этой сфере еще в 2017 году. В 2019-м были утверждены планы по созданию совместного предприятия.

Интересно, что целью СП на ближайшее время станет создание нового поколения батарей в форме параллелепипеда. Сегодня в большинстве случаев электромобили оснащаются традиционными цилиндрическими аккумуляторами. Такая форма занимает много места, а новое исполнение должно убрать этот недостаток.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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