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15 май 2017

Toyota инвестирует в проект летающего автомобиля

Toyota инвестирует в проект летающего автомобиля

Компания Toyota инвестирует 40 миллионов иен в проект по созданию летающего автомобиля. Проект, который получил название Carvtivator, реализуют несколько сотрудников компании на добровольной основе

Ранее на создание летающего автомобиля авторы Cartivator собирали средства добровольцев через Интернет. По задумке авторов, первый экземпляр Cartivator должен появиться в 2019 году.

Предполагается, что Cartivator будет оснащен четырьмя роторами по аналогии с квадрокоптерами, которые при приземлении будут превращаться в колеса. Cartivator — проект персонального транспорта будущего, он рассчитан на одного пассажира.

По словам авторов проекта пока главной проблемой остается обеспечение стабильности аппарата в воздухе, а также большой вес конструкции вместе с пилотом.

По мнению создателей Cartivator такое транспортное средство, способное передвигаться как по земле, так и по воздуху, способно решить проблему загруженности мегаполисов.

В мире существует несколько проектов летающих автомобилей. Несколько из них дошли до стадии коммерческих заказов. Так голландский PAL-V Liberty можно заказать по цене от 500 тысяч евро. Летающий автомобиль от словацкой AeroMobil оценивается в 1,4-1,5 миллиона евро.

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При написании новости использовалась информация:
NHK

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