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11 фев 2021

Toyota электрифицируется полным ходом

Toyota электрифицируется полным ходом
Автор фото: фирма-производитель

До конца года японский концерн должен представить два электрокара -  оба кроссоверы. Есть мнение, что один из них будет также выпускаться под брендом Lexus.

Фактически, эти две новинки станут первопроходцами в электрическом пути концерна (за исключением гибридов). Конечно, можно взять в расчет тот факт, что в конце девяностых Toyota производила электрический Rav4, но то была мелкосерийная сборка для одного рынка (Калифорния). Новые электрокары станут глобальными моделями, хотя первостепенным рынком окажутся Штаты.

Подробностей о новинках немного. За исключением того, что оба кроссовера будут построены на электрической версии платформы TNGA.  Заметим, что эти автомобили являются частью глобальной программы по электрификации. В ее рамках Toyota будет производить и компактные городские машинки для внутреннего рынка.

При написании новости использовалась информация:
drom

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