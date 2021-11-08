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8 ноя 2021

Toyota Land Cruiser превратили в необычный пикап

Toyota Land Cruiser превратили в необычный пикап
Автор фото: фирма-производитель

Ближний восток – край уникального тюнинга. Порой там с машиной производят такие манипуляции, что она перестает быть похожей сама на себя. Разумеется, наиболее популярным объектом для доработок становятся внедорожники. В особенности, это касается Toyota Land Cruiser

Да, на востоке из «Крузака», пожалуй, сделали все – купе, кабриолеты. Его готовили к серьезному бездорожью. Ему наращивали мощность, чтобы получить настоящий гоночный снаряд и.т.д.  Единственный нюанс – по какой то причине еще никто не додумался сделать из модели пикап. Впрочем, иракские мастера из Arab GT исправили данное недоразумение.  Они взяли новенький Land Cruiser 200 и сделали из него пикап, но не обычный, а шестиколесный!

Для проекта, была взята рама большого размера (старая не подходила для установки третьей оси), собственно на нее и установили кабину и кузов. Любопытно, но создатели проекта сохранили все штатные агрегаты. Трёхосный пикап даже сохранил стандартную систему полного привода Land Cruiser, при этом два новых колеса не имеют связи с мотором. Таким образом, колёсная формула необычного Land Cruiser — 6х4. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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