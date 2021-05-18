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18 май 2021

Toyota Land Crusier: раскрыта гамма двигателей

Toyota Land Crusier: раскрыта гамма двигателей

До премьеры нового поколения знаменитого внедорожника остается совсем немного времени. Почти каждую неделю вскрываются новые подробности.

В полу-официальном Instagram-аккаунте land.cruiser.300 опубликовали таблицу, дающую представление о двигателях внедорожника Toyota Land Cruiser следующего поколения. Пожалуй, пора помахать рукой моторам V8- им не нашлось места под капотом «Крузака». Но рядных моторов тоже не ждите – на замену V8 придет двигатель V6 c двойным турбонаддувом, который развивает более 400 лошадиных сил.

Будет и альтернатива в виде трехлитрового турбо-дизеля на 310 лошадиных сил. Оба двигателя получат в пару к себе десятиступенчатый автомат. Что касается шасси, то внедорожник сохранит рамную конструкцию.  В то же время автомобиль получит несколько решений от новой платформы TNGA, правда не уточняется какие именно.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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