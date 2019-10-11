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11 окт 2019

Toyota Mirai похорошела

Toyota Mirai похорошела
Автор фото: фирма-производитель

На специальном мероприятии в Токио Toyota Motor представила прототип модели Mirai второго поколения

Главное изменение, которое и бросается в глаза - дизайн. Первый Mirai выглядел, мягко говоря, странно, зато теперь новый он тяготеет к модной категории спортивных седанов. Новая Mirai наделена приземистым и стремительным профилем, который характеризуют нарочито длинный капот, глубокие колесные арки и «чистая», минималистичная пластика кузовных панелей.

Техника тоже изменилась. Система привода была переведена с переднего на задний, запас хода увеличен на 30%, то есть на одном баке новая Mirai сможет проехать до 845 км. При этом производитель не раскрывает информации о силовой установке.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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