Toyota начинает поддержку своих культовых моделей

Японский производитель запустил производство первых деталей для спорткара Supra из девяностых годов. На очереди и более старые модели.

Первой деталью для легендарной «Супры» стали фары. Кроме того производятся ручки дверей и усилители тормозов. Отметим, что гоночное подразделение Toyota, которое и занимается выпуском запчастей, запустило конвейер деталей и для Supra A70, которую производили с 1986 по 1993 год. Набор состоит из карданного вала, дверных уплотнителей и нескольких приборов.

Все производство осуществляется в рамках программы наследия GR Heritage Parts. Ассортимент постепенно будет расширяться. Предполагается, что клиентам будут доступны даже некоторые кузовные панели. Более того, производство запчастей будет налажено и для модели 2000GT.

Любопытно, но не только в Toyota собираются сохранять наследие. Аналогичную программу запустили в Nissan, относительно своих «Скайлайнов». Причем в отличие от Toyota Nissan готов выпускать весь спектр запчастей сразу.