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2 мар 2021

Toyota начинает поддержку своих культовых моделей

Toyota начинает поддержку своих культовых моделей
Автор фото: фирма-производитель

Японский производитель запустил производство первых деталей для спорткара Supra из  девяностых годов.  На очереди и более старые модели.

Первой деталью для легендарной «Супры» стали фары.  Кроме того производятся ручки дверей и усилители тормозов.  Отметим, что гоночное подразделение Toyota, которое и занимается выпуском запчастей, запустило конвейер деталей и для Supra A70, которую производили с 1986 по 1993 год. Набор состоит из карданного вала, дверных уплотнителей и нескольких приборов.

Все производство осуществляется в рамках программы наследия GR Heritage Parts. Ассортимент постепенно будет расширяться. Предполагается, что  клиентам будут доступны даже некоторые кузовные панели. Более того, производство запчастей будет налажено и для модели 2000GT.

Любопытно, но не только в Toyota собираются сохранять наследие. Аналогичную программу запустили в Nissan, относительно своих «Скайлайнов». Причем в отличие от Toyota Nissan готов выпускать весь спектр запчастей сразу.

При написании новости использовалась информация:
drom

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